La delusione per la sconfitta maturata (nei minuti finali della gara) sul campo del Troina è stata già metabolizzata. In casa Giugliano si guarda al futuro, alla prossima sfida che vedrà i tigrotti opposti al Marsala. Domenica si giocherà, dopo gli anni trascorsi in "esilio" a Mugnano, nuovamente al De Cristofaro di Giugliano, fresco di restyling e finalmente dichiarato agibile dalla commissione provinciale di vigilanza e dagli altri organi chiamati a valutarne le condizioni strutturali e del terreno di gioco.



Per il match contro i siciliani, il tecnico Massimo Agovino (ancora squalificato) avrà nuovamente a disposizione due dei giocatori di maggior esperienza e tasso tecnico della squadra: capitan Liccardo e Di Girolamo, entrambi assenti per squalifica con il Troina. I gialloblu sono in piena zona play off e con un successo compierebbero un significativo balzo in avanti in classifica. Ultimo aggiornamento: 10:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA