Il Giugliano non va oltre il pareggio (1-1) con la Palmese, fanalino di coda del girone, e si chiude in silenzio stampa. Sul terreno amico del Vallefuoco di Mugnano, gli uomini di Agovino offrono una prestazione deludente, la peggiore dall'inizio della stagione. Ad approfittarne è la squadra calabrese, giunta a Mugnano con una formazione largamente rimaneggiata e imbottita di giovanissimi. A Caso Naturale, l'attaccante del Giugliano al suo ottavo centro stagionale, risponde Bonadio con un tiro dal limite non trattenuto da Mola. La delusione è palpabile nello spogliatoio gialloblu. Il Giugliano, nelle ultime tre gare di campionato, ha raccolto un solo punto. La società impone il silenzio stampa. © RIPRODUZIONE RISERVATA