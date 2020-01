Il countdown è finito: domani il Giugliano debutterà nel rinnovato stadio De Cristofaro. Un ritorno a casa, insomma, dopo anni di esilio forzato nel comune di Mugnano. L'attesa è grande nell'ambiente e per l'occasione si preannuncia una cerimonia di inaugurazione che non passerà di certo inosservata. I tigrotti, in piena corsa play off, affronteranno in casa il Marsala. Il fischio d'inizio è alle 14,30 e si spera nel sold out.



"Sarà un'emozione particolare, difficile da descrivere - spiega il presidente Gaetano Sestile - E' per me una gioia, ma anche un dolore. Mio padre, deceduto qualche mese fa, ha lavorato tanto per far sì che lo stadio De Cristofaro potesse essere restituito alla città e al Giugliano calcio. Il sogno finalmente si è avverato - aggiunge Sestile junior - ora dobbiamo continuare sulla strada fin qui intrapresa: la squadra sta andando oltre le nostre più rosee aspettative. Anzi, a voler essere pignoli, siamo addirittura in credito con la sorte".

