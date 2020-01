La classifica sorride al Giugliano di Massimo Agovino, reduce dalla vittoria al fotofinish con il Castrovillari. Un terzo posto che va oltre le più rosee aspettative della società gialloblu, che aveva pianificato una stagione "tranquilla, da vivere senza eccessivi patemi d'animo". I tigrotti, dopo un inizio di campionato non positivo, da qualche mese hanno ingranato la marcia giusta.



"Stiamo facendo bene - spiega il presidente Luigi Sestile (nella foto a destra) - perché il gruppo è estremamente coeso. Siamo come una famiglia e lo dico senza temere di essere retorico o di esagerare. Erano le caratteristiche che tanto piacevano al mio compianto fratello e su cui si basa l'intero progetto societario". Le buone notizie non si fermano con l'ottimo piazzamento in classifica. Il 19 gennaio, infatti, sarà finalmente il giorno del debutto nel nuovo stadio De Cristofaro di Giugliano. "Anche gli ultimi cavilli burocratici sono stati superati - rassicura il patron del Giugliano - Con il Marsala giocheremo sicuramente nell'impianto di casa". © RIPRODUZIONE RISERVATA