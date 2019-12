Il Giugliano archivia l'anno solare battendo in amichevole (6-1) la Boys Caivanese, ultimo test amichevole in vista della gara casalinga che vedrà domenica i gialloblu opposti al Castrovillari. La sede della gara, valida per la prima giornata del girone di ritorno, è ancora incerta: lo stadio De Cristofaro è stato consegnato ufficialmente al Giugliano, ma mancherebbero ancora alcun step burocratici sul fronte dell'agibilità della struttura comunale. Per i tigrotti, intanto, è tempo di bilanci.



"E' stato un anno straordinario e triste allo stesso tempo - spiega il difensore Rosario Di Girolamo - abbiamo conquistato una promozione, dall'Eccellenza alla D, e oggi stiamo ben figurando in un campionato difficile. La prematura scomparsa del nostro presidente è stato un evento devastante per tutti. Salvatore Sestile - aggiunge l'esperto calciatore del Giugliano - era come un padre per tutti noi. Il gruppo, dopo la sua scomparsa, si è compattato ulteriormente: siamo uniti e lottiamo per trasformare in realtà i sogni che aveva il nostro presidente".