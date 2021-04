Il Portici crolla anche a Fasano: azzurri sempre penultimi

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che ne prende tre a Fasano e resta inchiodato nei bassifondi della classifica (foto Us Fasano). Azzurri sempre a braccetto – al penultimo posto – con la Puteolana, sconfitta tra le mura amiche dal Molfetta; sul fondo della classifica il Gravina (rinviata causa Covid la gara di oggi contro il Nardò). I murgiani hanno però ben tre gare in meno rispetto ai ragazzi di Mattiacci, una in meno invece per i diavoli rossi.

I pugliesi la sbloccano dopo dieci minuti con Bernardini che – su lancio di Meduri – elude l’esordiente Cappa ed insacca. Padroni di casa pericolosi con Gentile (arpiona stavolta il portiere azzurro) e Meduri (che sfiora il palo), prima del tentativo di Nappo sugli sviluppi di un corner.

Portici più intraprendente nella ripresa, ma il Fasano chiude i conti alla mezz’ora con Dambros – da poco entrato a rilevare Lopez –, che fulmina Cappa con un chirurgico diagonale. Due minuti più tardi, Prisco prova a riaprire i giochi con una conclusione dal limite, ma rimedia solo un corner. Il tris arriva nell’extra time: lo firma Dambros – doppietta per lui – con un altro preciso diagonale.

Mercoledì si torna in campo. Al San Ciro arriva il Picerno.