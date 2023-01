Il Santa Maria Cilento batte 3-1 il Licata e lascia la zona playout

Il Santa Maria Cilento nella prima uscita nel nuovo anno sul campo amico del Carrano trova una vittoria importante per la sua classifica e lo fa a spese del Licata nella gara di recupero della 14esima gironata.

Per questa gara il tecnico dei giallorossi cilentani Di Gaetano ha proposto il 4-4-2 e ha portato tre dei quattro nuovi arrivati in panchina e per Modesti e Azindow, c'è stata anche la possibilità di dare il loro contributo subentrando in corsa.

Dopo una prima frazione avara di emozioni, è la ripresa a dare la svolta positiva per Campanella e compagni: al 4' Catalano, direttamente su punizione beffa con un tiro preciso il portiere Valenti. Al 13' arriva anche il raddoppio griffato da Tandara che dopo aver lasciato sul posto l'avversario batte per la seconda volta il portiere siciliano. Poco dopo la mezzora il Licata prova a tornare in corsa: Ouattara sugli sviluppi di un corner firma il 2-1, ma allo scadere Ielo con un tiro cross fissa il risultato sul 3-1 per i giallorossi cilentani. Con questi 3 punti il Santa Maria sale a quota 22 e aggancia Sancataldese e Ragusa e si porta a + 3 sulla zona play out, mentre i siciliani restano al quinto posto con 29 punti. Il Santa Maria Cilento domenica nella 19esima giornata gioca ancora in casa e ospita il Paternò che occupa la penultima posizione con 15 punti.