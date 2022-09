L'Afragolese spreca e incassa la beffa: 2-2 nell'esordio a Bitonto

Pari all’esordio in campionato per l’Afragolese. Al Citta degli Ulivi di Bitonto finisce 2-2 fra rossoblù (che chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco) e neroverdi, che riagguantano il pari quando mancano cinque minuti al 90’. Pari dal sapore di beffa per Longo e compagni, che falliscono un paio di - ghiotte - palle gol, specie nella seconda frazione di gioco.

Il vantaggio Afragolese arriva al minuto 20: Da Dalt innesca sulla fascia Esposito, che dalla destra pennella al centro per Romeo: micidiale la sua inzuccata, che vale l’1-0 rossoblù. Il raddoppio otto minuti più tardi, nel segno di Longo: delizioso lancio dalla trequarti di Cerone per il capitano, che insacca di testa. Il Bitonto la riapre dopo appena quattro minuti con Chiaradia.



Nella ripresa, tre minuti e Longo – sugli sviluppi di un corner di Cerone – conclude di un nulla sopra la traversa. Ancora Afragolese al 22’: pregevole la combinazione Cerone-Da Dalt, preciso lo spunto dell’esterno per Mansi, che di testa conclude però debolmente. Sussulto Bitonto con Maffei, su cui sventa un attento Provitolo. Al 40’ proprio Maffei insacca il definitivo 2-2, su cui stavolta nulla può il portiere rossoblù.