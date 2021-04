La Gelbison prende Gesualdi, portiere argentino ex Trebisacce

Il mercato della Gelbison non si ferma e a pochi giorni dalla chiusura la società cilentana del presidente Maurizio Puglisi, con il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, si assicura le prestazioni del portiere argentino: Federico Tomas Gesuladi, 24 anni, arrivato dal Trebisacce. Gesualdi, ha iniziato la carriera di estremo difensore nel suo paese giocando con le casacche dell' Atletico Banfield, Ex Lanus nella masima serie argentina, nel 2016 è giunto Italia nelle fila del Marsala, per poi passare nella promozione lucana con il Rotunda Maris. Gesualdi, ha raggiunto l'intesa con il club rossoblu nella giornata odierna ed è stato presentato nella sede del club dal team manager Gianluca Oricchio. Il portiere è già a disposizione del tecnico Giuseppe Ferazzoli, e quasi certamente sarà tra i convocati per la trasferta di mercoledì sul campo dell'Acireale.