Ancora portieri in arrivo alla Nocerina. Dopo i vari Leone, Guddo, Scocco e Scolavino, il club rossonero ha trovato l'accordo col Picerno per il tesseramento di Antonino Fusco. Nativo di Benevento, l'estremo difensore classe 2000 ha collezionato esperienze con la Juniores del Campobasso, prima di passare alla Frattese in Eccellenza campana.



L'anno scorso il salto in Serie D tra le file del Picerno, con 11 presenze nel massimo campionato dilettantistico nazionale. A fine stagione s'è guadagnato il rinnovo dell'accordo con la squadra di mister Giacomarro, trovando però poco spazio in campionato.



Intanto la società prova ad accelerare per la creazione del museo permanente sulla storia della Nocerina Calcio. Il presidente Paolo Maiorino incontrerà l'amministrazione per trovare l'accordo relativo all'utilizzo dell'ampio salone adiacente la sala stampa dello stadio San Francesco. Vi saranno custoditi cimeli di ogni genere, dalle maglie ai biglietti, agli articoli giornalistici sui 110 anni di storia dei molossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA