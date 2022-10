Nocerina, aria di burrasca in società: a Zavettieri le redini della squadra

Non è un buon momento in casa Nocerina. Se la squadra è in attesa di una definitiva stabilità tecnica, nella stanza dei bottoni non tira certo un'aria positiva. Nella giornata di ieri sono arrivate le dimissioni dell'avvocato Salvatore Napolitano, designato dalla proprietà italo-americana quale responsabile marketing del club.

In una nota diffusa agli organi di stampa, Napolitano ha sottolineato di aver operato «solo ed esclusivamente nell’interesse del club. I numeri dicono che si sono avvicinati numerosi sponsor e questo è un dato di fatto. Inoltre mi sono occupato della gestione e pianificazione delle trasferte cercando di mettere nelle condizioni migliori la squadra e l’intero staff tecnico».

Smentite le ingerenze in fatti tecnici di competenza altrui, Napolitano pare abbia anche incontrato una rappresentanza della tifoseria organizzata nella giornata di ieri. Un incontro nel quale l'ormai ex dirigente ha annunciato ai supporters rossoneri la sua uscita di scena, per incompatibilità con l'attuale proprietà.

E quest'ultima potrebbe essere la motivazione di altre uscite di scena. Sono infatti di questa mattina le dimissioni del responsabile dell'ufficio stampa, che potrebbero essere seguite da quelle di altri dirigenti nocerini, tra i quali Raffaele Guerritore - già nell'entourage dirigenziale della Nocerina che conquistò la Serie B, al fianco di Giovanni Citarella - e Vincenzo Benigno al quale era stato affidato il ruolo di SLO, vale a dire di incaricato dei rapporti tra il club e la tifoseria.

Intanto in campo ieri è emersa un'ulteriore novità. Nunzio Zavettieri ha smesso gli abiti dirigenziali e ha indossato di nuovo tuta e scarpini: di fatto assume lui in prima persona l'incarico di allenatore, riportando Francesco Favasuli al ruolo di vice.