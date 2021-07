Nocerina, il bilancio del presidente: «Pronti a un riassetto societario»

Si torna a parlare in casa Nocerina, dopo un lunghissimo periodo contraddistinto dal totale silenzio della società. Il presidente Paolo Maiorino ha tracciato un bilancio della stagione appena andata in archivio, sottolineando in particolare la comprensibile delusione dei tifosi rossoneri.

«La storia della Nocerina calcio impone e merita altri palcoscenici - ha affermato Maiorino -. Faccio mea culpa per errori commessi e per alcune dichiarazioni passate, che sono sembrate eccessive perché poi non si sono concretizzate. Purtroppo, ho dovuto fare i conti con la realtà del calcio, un settore in cui non mi ero mai cimentato e che oggi piano piano sto imparando a conoscere».

Non si arrende però il massimo dirigente dei molossi e rilancia le ambizioni del club per la nuova stagione. «Vi chiedo di avere fiducia in me e nella società. Stiamo lavorando per migliorare il nostro assetto anche con l’ingresso di figure che possano aiutarci con la loro esperienza».

Dal punto di vista del campo, Paolo Maiorino ha lasciato chiaramente intendere che saranno confermati il direttore sportivo Riccardo Bolzan e il tecnico Giovanni Cavallaro. «Sappiamo oggi di avere un’ottima base che rappresenta il primo importante tassello per poter pianificare la prossima stagione».