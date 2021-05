Nocerina, Cavallaro salta il Muravera: fischio d'inizio anticipato alle 14.30

Giovanni Cavallaro assisterà dalla tribuna al match tra la sua Nocerina e il Muravera, in programma domenica al Novi di Angri (inizio anticipato alle 14.30). Il tecnico è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo per un turno. In occasione della gara con l'Arzachena era stato allontanato dal terreno di gioco, per essersi avvicinato minacciosamente alla panchina avversaria e rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria.

Sarà in buona compagnia sulle scalee dell'impianto angrese, tenendo conto che anche il Muravera dovrà rinunciare alla presenza in panca del suo allenatore. Francesco Loi, infatti, ha raggiunto il cumulo di 5 ammonizioni, incappando in un turno di stop disciplinare.

In campo, la Nocerina ritroverà il centravanti Diakité che ha scontato domenica scorsa il suo turno di squalifica. Va invece in diffida l'altro attaccante Dammacco, giunto al quarto cartellino giallo stagionale. Non mancheranno comunque problemi di formazione, tenendo conto delle assenze dei lungodegenti Impagliazzo e Cuomo, oltre che di Katseris. Sorgente ha sostenuto oggi un lavoro differenziato, ma non dovrebbe essere impiegabile dal primo minuto.

Intanto, cambio della guardia nel ruolo di preparatore atletico. Alessandro Del Riccio non fa più parte dello staff tecnico della Nocerina, che da oggi si è affidata di nuovo al giovane Lucio Florio, di ritorno in rossonero dopo la breve parentesi della scorsa stagione e quella nello staff guidato da Massimo Morgia.