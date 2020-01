Sono 66 i Daspo notificati ad altrettanti tifosi della Nocerina dalla Questura di Taranto, per la partita di calcio svolta il 7 dicembre scorso, in terra pugliese. I provvedimenti che prevedono il divieto di accesso a qualsiasi evento sportivo per la durata di un anno, sono stati notificati dal Questore, a seguito di un'attività di polizia impegnata nel controllo delle tifoserie all'esterno dello stadio. Nello specifico, all'interno di alcuni pullmini e minivan dei tifosi ospiti sono stati trovati oggetti atti ad offendere e fuochi pirotecnici non autorizzati. Furono almeno un centinaio i tifosi della Nocerina giunti a Taranto per assistere al match, concluso con la vittoria dei rossoneri. Il materiale, potenzialmente pericoloso e capace di essere usato come un'arma, era stato caricato sui mezzi di trasporto partiti dalla città dell'Agro nocerino a sostegno del team. La polizia, dopo aver scoperto il materiale, informò la Questura locale con un'apposito informativa, con l'apertura contestuale dei singoli procedimenti per i tifosi, le cui notifiche sono partite nella giornata di ieri. Ultimo aggiornamento: 10:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA