Nocerina, bomber con la valigia: anche De Iulis verso la cessione

Una nuova partenza in vista in casa Nocerina. Dopo la cessione del centrocampista Francesco Manoni al Flaminia Civita Castellana, i molossi perderanno un attaccante. Lascerà infatti il club il centravanti Andrea De Iulis, che si accaserà nelle prossime ore al Gravina (girone H). La formazione pugliese, impegnata oggi nel recupero della gara esterna con la Puteolana, dovrebbe annunciare l'acquisto entro le prossime 24 ore.

De Iulis, alla seconda esperienza con la maglia della Nocerina, era tornato in rossonero nelle prime battute di questa stagione, dopo una parentesi non certo fortunata alla Torres. Il centravanti romano saluta i compagni dopo 18 presenze e 5 reti. Con il primo posto ormai lontanissimo e con discrete chance di centrare i playoff, la dirigenza ha dunque scelto di abbattere sensibilmente i costi nell'ultima parte di stagione.

Intanto, la squadra prosegue negli allenamenti in vista dell'anticipo casalingo di sabato col Team Nuova Florida. Quasi certa l'assenza di Impagliazzo e Cuomo, mister Cavallaro porterà almeno in panchina il recuperato Diakité, con buone possibilità di rivederlo in campo per uno spezzone di gara.