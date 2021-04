Nocerina domani con la capolista: ancora out Impagliazzo e Cuomo

Il difensore Impagliazzo e il centrocampista Cuomo restano in bacino di carenaggio in vista del big match tra Nocerina e Monterosi, in programma domani pomeriggio al Novi di Angri. I due atleti attendono il responso medico inerente i tempi di recupero e un eventuale ricorso a un intervento chirurgico per superare i rispettivi infortuni.

Per il resto, Cavallaro avrà a disposizione l'intero organico per una gara che non ha bisogno di essere caricata dei giusti contenuti. Il Monterosi si avvia verso la promozione in Serie C, potendo contare su un corposo vantaggio sul secondo posto. Il cammino verso la fine della stagione regolare è ancora lungo, ma appare ormai chiaro che solo un harakiri della formazione della Tuscia possa portare a un altro verdetto finale.

Per quanto concerne la Nocerina, c'è l'obbligo di riscattare la beffa subita in pieno recupero, nel turno casalingo di sabato con il Team Nuova Florida. Ma soprattutto la voglia di non dilapidare quanto di buono fatto in stagione, perdendo addirittura una qualificazione playoff assolutamente alla portata dei molossi.

Intanto, la società rossonera ha subito un duplice lutto, con la scomparsa del fratello del presidente Maiorino e la madre del responsabile della comunicazione Mattiello.

Tornando alla gara di domani, qui di seguito l'elenco completo dei convocati diramato dal tecnico Cavallaro.

PORTIERI: Castaldo, Scarpati, Volzone

DIFENSORI: Donida. Morero, Rizzo, Saporito

CENTROCAMPISTI: Donnarumma, Esposito, Fois, Garofalo, Petito, Pisani, Vecchione

ATTACCANTI: Dammacco, Diakitè, El Bakhtaoui, Katseris, Improta, Martinelli, Sorgente, Talamo.