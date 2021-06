Nocerina, squalifica per Dammacco: l'attaccante out contro l'Afragolese

Un turno di squalifica per Gaetano Dammacco. L'attaccante della Nocerina ha raggiunto il cumulo di cartellini gialli e salterà dunque la gara esterna con l'Afragolese.

Campo trappola quello dei rossoblu, con la formazione di casa in piena lotta per evitare l'immediato ritorno in Eccellenza. La squadra dell'ex tecnico rossonero Di Costanzo è reduce da tre risultati utili consecutivi, tutti di grandissimo spessore. Dopo la vittoria esterna con la Vis Artena, l'Afragolese ha infatti pareggiato in casa con la capolista Monterosi e in trasferta contro il Carbonia.

Non sarà dunque assolutamente una passeggiata per i molossi, che sperano di poter chiudere l'annata con una gratificante qualificazione ai playoff. In tal senso, sperano di ricevere buone notizie già domani, giorno del match di recupero tra Latina e Muravera: i sardi, che domenica hanno fermato sul pari proprio la Nocerina, in caso di successo aggancerebbero in classifica la squadra di Cavallaro, con il vantaggio degli scontri diretti in proprio favore.

Dunque, i rossoneri sperano in un favore dei pontini, che battendo il Muravera blinderebbero il secondo posto pur non avendo ancora il conforto dell'aritmetica. In vista della gara con l'Afragolese, si attendono notizie relative alle condizioni fisiche del giovane Katseris, assente domenica scorsa. Le noie muscolari, tuttavia, non lasciano presagire novità positive già da questa settimana. Senza Dammacco, Cavallaro potrebbe rilanciare tra i titolari Talamo in prima linea, sebbene sia apparso poco brillante contro il Muravera.