Nocerina, i tifosi tornano allo stadio: 470 biglietti per la gara con il Latina

La Nocerina potrà di nuovo contare sull'apporto dei tifosi. Il ritorno sugli spalti dei supporters molossi ci sarà mercoledì 9 giugno prossimo, nell'importante turno interno contro il Latina.

Una gara che rievoca infausti ricordi tra i sostenitori della Nocerina, relativi alla gara playoff di Serie C di qualche annetto fa. Categoria differente, posta in palio pure. Ma dopo una lunghissima astinenza ci sarà sicuramente voglia, da parte degli aficionados a tinte rossonere, di “riabbracciare” la propria squadra.

Secondo le nuove disposizioni, sarà concesso ingresso a un numero di spettatori pari al 25% della capienza omologata dello stadio, in questo caso il Pasquale Novi di Angri. Dunque, 470 saranno i biglietti complessivamente disponibili. La prevendita è affidata alle agenzie Futuransa delle due Nocera e inizierà nel pomeriggio di domani, sabato 5 giugno.

All'atto dell'acquisto, bisognerà esibire un documento valido di identità. Assieme al biglietto, ogni acquirente riceverà un modulo da compilare (auto-dichiarazione in relazione al Covid 19) e da esibire, col biglietto, all'ingresso allo stadio. Il prezzo del biglietto è fissato in euro 10. Non sarà prevista prevendita per i sostenitori ospiti, né diretta streaming sui canali ufficiali della Nocerina.

Intanto, in campo la squadra prepara la delicata trasferta di domenica con l'Afragolese. Donnarumma si avvia verso il pieno recupero dopo il problema alla caviglia accusato nella gara con il Muravera. Meno probabile l'impiego di Katseris, che deve smaltire il problema muscolare che lo aveva già tenuto fuori nel match coi sardi di domenica scorsa.