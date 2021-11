Nocerina, umiliazione da cancellare: contro il Lavello ancora out Garofalo

Ritorno al San Francesco senza il supporto dei tifosi. La Nocerina torna nell'impianto di casa dopo l'umiliazione subita a Fasano, che ha mandato su tutte le furie i sostenitori rossoneri. Gli striscioni affissi nelle due Nocera danno il chiaro segnale di definitiva rottura tra la piazza e la squadra.

E dunque non ci sarà un clima ideale, non solo dal punto di vista meteorologico per i rossoneri di Cavallaro, quest'ultimo oggetto di un bel po' di pesanti critiche dagli ultrà. Serve però una sterzata, una reazione perché quel 6-1 rimediato a Fasano va presto cancellato, in primis con una prestagione di grande spessore.

Out ancora capitan Garofalo, Cavallaro potrebbe non stravolgere la formazione iniziale vista a Fasano. Confermata in blocco la linea difensiva con Bruno, Cason e Donida. In mediana Donnarumma potrebbe tornare in panchina a vantaggio di Vecchione, con gli under Menichino ed Esposito sulle fasce.

In attacco ballottaggio tra Talamo e Dammacco, con quest'ultimo candidato a tornare titolare, per completare il tridente con Mazzeo e con il giovane Palmieri.