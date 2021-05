Nocerina, un turno di stop a Diakitè: ad Arzachena fischio d'inizio alle 15

Ancora una gara in emergenza per la Nocerina, impegnata domenica sul campo dell'Arzachena. Il Giudice Sportivo ha comminato una giornata di squalifica all'attaccante Diakité, riducendo ulteriormente all'osso l'organico dei molossi, in particolar modo in prima linea.

Con Talamo, Sorgente e Katseris ko, il tecnico Cavallaro avrà a disposizione domenica i soli Dammacco, El Bakhtaoui e Improta. Non va meglio negli altri reparti, con uomini contati un po' dappertutto e l'esigenza di scendere in campo con un numero ben più alto di under rispetto ai quattro obbligatori. Restano ai box anche Impagliazzo, Cuomo, Fois e Garofalo, per un totale di ben otto indisponibili.

I dubbi riguardano esclusivamente il modulo, con possibilità di optare per il consueto 3-4-1-2 o, in alternativa, passare alla difesa a quattro. Qualunque sia la scelta, sono facilmente individuabili gli undici maggiori candidati a una maglia da titolare, col solo Improta che dovrebbe partire dalla panchina insieme a tutti gli altri under disponibili, compresi i ragazzi aggregati dalla Juniores.

Intanto, la gara con l'Arzachena sarà anticipata alle 15 per facilitare il viaggio di ritorno della Nocerina.