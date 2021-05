Palma se ne va, il Giugliano all'imprenditore lombardo Pellerone

Nuovo colpo di scena a Giugliano. Giovanni Palma ha ceduto le quote societarie all'imprenditore lombardo Mario Pellerone. Da tempo, come comunicato anche al sindaco Nicola Pirozzi, l'ormai ex presidente del club gialloblu era alla ricerca di cordate imprenditoriali in grado di subentrargli. L'avvicendamento è stato ufficializzato poco fa. Il Giugliano è ultimo in classifica ed è a un passo dalla retrocessione in Eccellenza. Nelle scorse settimane l'ex presidente dei tigrotti era entrato in rotta di collisione con il tifo organizzato, che a più riprese lo aveva invitato a lasciare la guida della squadra alla luce dei modesti risultati ottenuti. Nei mesi scorsi Palma aveva rilevato le quote societarie dalla famiglia Sestile.