Il Portici dovrà versare 1.500 euro all’ex tesserato Carmine Sgambati. Lo ha deciso la Commissione Accordi Economici, in accoglimento del reclamo proposto dal difensore classe 1998, che rivendicava il pagamento delle residue spettanze pattuite per la scorsa stagione.

Sgambati, ex Matera, è approdato al Portici nel mese di gennaio 2019. Sua la rete che consentì agli azzurri di spuntarla nel decisivo match interno contro la Cittanovese e di agganciare definitivamente il treno playoff, storico traguardo per il club del patron Ragosta.



Nel procedimento attivato dal calciatore per ottenere la somma non corrispostagli a titolo di saldo del compenso pattuito, la società azzurra non ha depositato alcuna memoria difensiva. La Commissione, quindi, ritenuto che «la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, sia l’ammontare della somma richiesta», ha condannato il Portici al pagamento delle residue spettanze, che dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In mancanza, per il Portici scatterà la penalizzazione in classifica.



Nel frattempo, il club ha annunciato il tesseramento del baby Giovanni Mauro, centrocampista classe 2001, reduce da esperienze nelle giovanili di Sassuolo, Parma e Juve Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA