Recupero amaro per il Giugliano che cade sul terreno dell'Arzachena

Beffa atroce per il Giugliano, che cade di misura (1-0) anche sul campo dell'Arzachena. La compagine sarda si aggiudica l'intera posta in palio grazie a una reta siglata dall'attaccante Kacorri a undici minuti dal termine. Un gol, siglato in mischia, che scatena le vibrate proteste dei gialloblu guidati da Maschio. Giugliano-Arzachena è stato un match fortemente condizionato dal vento e, nel finale di gara, contrassegnato dal nervosismo. Meglio il Giugliano nella prima frazione di gioco, decisamente più pericolosi i padroni di casa nel secondo tempo. Inutile il forcing finale dei tigrotti, che non raccolgono nemmeno un punto dalla doppia trasferta in terra sarda.