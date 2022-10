Santa Maria Cilento vince in rimonta 2-1 col Canicattì

Il Santa Maria Cilento, ha dovuto attendere cinque giornate per il suo primo hurrà di questa sua terza stagione in serie D. E dopo il pareggio nel turno infrasettimanale a Cittanova che, aveva dato il primo punto, nel match casalingo con il Canicattì, è arrivata la tanto agognata vittoria che fa salire i giallorossi di Francesco Di Gaetano, a 4 punti e riporta il clima di serenità in tutto l'ambiente. E dire che le cose per la squadra di Castellabate non sembravano mettersi bene, infatti, alla mezzora della prima frazione la formazione siciliana con Raimondi, si porta in vantaggio, e con questo parziale sfavorevole per i cilentani, si va negli spogliatoi. Nella ripresa nel giro di 6 minuti arriva il sorpasso. Dapprima Ferrante, pareggia al 53' poi ci pensa Tandara, al minuto 59 con la rete che vale il 2-1 e il successo finale. Una vittoria che consente al Santa Maria di agganciare a quota 4 Cittanova, Paternò e Castrovillari e di lasciarsi alle spalle altre quattro formazioni. Il prossimo impegno per Campanella e compagni, domenica sul campo del capolista Lamezia che guida a punteggio pieno la classifica del girone I insieme al Catania.