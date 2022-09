Santa Maria Cilento a Paternò, Di Gaetano: «Voglia di riscatto»

Il Santa Maria Cilento dopo la sosta forzata di domenica torna in campo domani per la seconda giornata del campionato di serie D girone I. E i giallorossi cilentani, che hanno iniziato la stagione con la sconfitta casalinga con il Locri, sono attesi dalla trasferta in terra siciliana sul campo del Paternò.

A parlare alla vigilia è il tecnico Di Gaetano: «Abbiamo voglia di riscatto e se nel turno interno abiamo lasciato l'intera posta non tutto va gettato, i ragazzi hanno offerto una buona prestazione e da questo che bisogna ripartire. In questa stagione per il Santa Maria è iniziato un nuovo percorso e solo attraverso il lavoro e la dedizione si può migliorare. Devo dire che siamo in una società che ci ha dato tempo per raggiungere gli obiettivi e questo è un aspetto importante per centrare la salvezza». Il tecnico dei gaillorossi, pur non facendo nomi ha annunciato novità in formazione per il match di domani alle ore 15, dove arbitra Terribile di Bassano del Grappa.