Santa Maria Cilento sconfita a domicilio dal Ragusa che passa in rimonta 3-4

Per il Santa Maria Cilento che ritornava al Carrano dopo un mese, il campo amico non si è rivelato fortunato, anzi, per i giallorossi che per l'occasione indossavano la maglia con il logo del Parco e per i 90 anni del club, è arrivata addirittura la sconfitta per mano del Ragusa che si è portato a casa i 3 punti in rimonta.

La gara a causa dei violenti nibifragi della giornata di sabato su indicazione degli aministratori locali è stata giocata a porte chiuse. Parte meglio la squadra del tecnico Di Gaetano, che al 17' passa con una rete del capitano Campanella. Soli altri 2 minuti e il Ragusa con Viteli pareggia, ma al 23' è ancora il Santa Maria a mettere il muso avanti con Bonanno imbaccato da Pane. Il finale della prima frazione vede il Ragusa ribaltare il punteggio al minuto 44 è Cacciola a pareggiare e dopo tre minuti ancora Vitelli sorprende la retroguardia cilentana e consente al Ragusa di andare al riposo avanti di una rete.

Nella ripresa il Santa Maria appare più incisivo e al 21' il solito Tandara porta il match nuovamente in equilibrio. E si ipotizzava che la squadra di Di Gaetano, potesse anche pensare alla vittoria, invece al 90' arriva il più classico dei gol beffa per il Santa Maria, un tiro cross di Randis, termina la sua corsa alle spalle di Grieco. Non c'è più tempo e il Ragusa espugna il Carrano e si regala il terzo posto in condominio con la Vibone a 20 punti, mentre resta a quota 12 il Santa Maria che mercoledì recupera con il Real Aversa.