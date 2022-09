Santa Maria Cilento vince il test sul campo della Palmese 3-2

Il Santa Maria Cilento vince il test amichevole sul campo della Palmese 3-2 e con questo succeso si presenta al debutto ufficiale che è previsto per domenica prossima quando al Carrano di Castellabate, affronterà il Lamezia nel primo turno della Coppa Italia. La gara è stat particolarmente vivace e ricca di reti. Intorno alla mezzora il risultato si sblocca a favore della squadra di casa che passa in vantaggio con Laringe, che supera la retroguardia dei cilentani. La squadra del tecnico Di Gaetano, trova il pareggio quasi in chiusura della prima frazione con Yeboah al minuto 43. Nella ripresa D'Avella si procura un penalty che Bonanno, trasforma per il 2-1 dei giallorossi. Al 18' arriva il tris firmato da Tandara. Dopo 4 minuti il direttore di gara assegna un altro rigore questa volta a favore della Palmese e Simonetti, sigla seconda rete per la formazione partenopea. Il risultato non muta e il Santa Maria Cilento vince 3-2.