Savoia a Muravera per blindare i playoff: «Obiettivo tre punti»

Rigenerato nel morale dalla vittoria interna contro il Latina, il Savoia volerà domani in Sardegna, direzione Muravera, con il dichiarato obiettivo di bissare il successo dell’ultimo turno. Lo ha affermato a chiare lettere mister Ferraro al termine della rifinitura di quest’oggi. «Avevo detto che quella contro il Latina poteva essere la partita giusta al momento giusto, e così è stato. Si è vista una squadra vera, che ha saputo trovare la forza per reagire al meglio alla sconfitta contro l’Arzachena. Questa vittoria però è ormai alle spalle. Puntiamo ad un grande finale di stagione, quindi adesso contano solo le partite che mancano, per giunta ancora tante. In questi dieci giorni abbiamo lavorato bene, sono contento. Siamo pronti per la sfida di domani contro una squadra di grande valore – forte di un mix ben calibrato di giovani importanti ed elementi di grande esperienza – che sta facendo un ottimo campionato. Mi aspetto una gara molto intensa. La situazione però per noi non è cambiata, non vogliamo commettere passi falsi. La vittoria con il Latina deve farci capire ancora di più le nostre qualità. Andremo a giocare con testa, umiltà e sacrificio, con l’obiettivo di portare i tre punti a casa».

In Sardegna mancheranno Letizia, Russo, Boccioletti, Fornito, Scalzone e Depetris, per il quale il problema si è rivelato più grave del previsto. «Abbiamo comunque una rosa ampia e valida, che può sopperire a qualunque tipo di assenza. Non voglio alibi».