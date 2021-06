Savoia, vittoria col Nuova Florida e terzo posto: ora la Vis Artena nei playoff

Il Savoia chiude con un successo la regular season e blinda il terzo posto alle spalle di Monterosi e Latina. Contro il Team Nuova Florida decidono i sigilli di Kyeremateng e Cipolletta; di mezzo, il momentaneo pari laziale targato D’Uffizi. Ed ora spazio ai playoff. Gli oplontini se la vedranno con la Vis Artena, che con il pari a reti bianche di Angri, contro la Nocerina, ha concluso al quarto posto. La semifinale è in programma per mercoledì, ancora al Giraud, in virtù del miglior piazzamento in classifica dei bianchi. Domenica 19 giugno, poi, l’eventuale finale contro la vicente fra Latina e Nocerina.

Contro il Team Nuova Florida il Savoia passa al primo affondo. Corre il 9’, quando Tarascio dalla destra pennella per la testa di Kyeremateng, che fa 1-0. Tarascio ci prova di destro (al 17’), Caso Naturale punta la porta alla mezz’ora, Depretis si presenta a tu per tu con D’Adamo allo scadere della prima frazione, ma in tutte e tre le occasioni fa buona guardia l’estremo difensore ospite.

Nella ripresa, undici minuti e il neo entrato D’Uffizi firma l’1-1 superando Esposito in uscita. Al quarto d’ora D’Adamo si supera sul colpo di testa di Cipolletta. Il difensore ci riprova in pieno recupero, sugli sviluppi di una punizione di Liccardo, e stavolta fa centro: è il 2-1 Savoia.