SORRENTO – Il Sorrento perde una buona occasione per consolidare i sette punti di distacco dalla zona playout. Un pareggio (2-2) caratterizzato da un doppio vantaggio che la formazione rossonera non è riuscita a consolidare, lasciandosi raggiungere da un calcio di rigore concesso al Francavilla in Sinni per un ingenuo fallo di mano di Mezavilla. Il Sorrento è partito deciso e determinato, passando in vantaggio all’8’ con una azione prolungata in area ospite. Prima Mezavilla, poi La Monica non trovano lo spiraglio giusto. Sul pallone piomba Liccardi che con un gran destro approfitta della seconda ribattuta della difesa della squadra lucana e porta in vantaggio il Sorrento. Al 16’ il pareggio del Francavilla sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pagano sulla trequarti che pesca Semeraro nell’area rossonera lesto alla deviazione che supera Scarano. Al 37’ il Sorrento torna in vantaggio, con una veloce ripartenza. Masullo taglia in due la retroguardia avversaria con un assist per Alfonso Gargiulo: controllo e conclusione chirurgica che insacca all’incrocio dei pali alla destra del portiere ospite. Nella ripresa, La Scala è costretto a sostituire il capitano Alfonso Gargiulo con il nuovo arrivato Sandomenico. La formazione rossonera insiste e sfiora addirittura la terza rete. Poi, al 21’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo del Francavilla, Mezavilla tocca il pallone con la mano. L’arbitro Di Mario è deciso nella concessione del calcio di rigore alla formazione ospite e Leonetti trasforma fissando il risultato sul 2-2. Nel finale il forcing rossonero non produce effetti concreti. Il Sorrento recrimina anche per una rete annullata al 37’ della ripresa a Liccardi per un dubbio fuorigioco. Il Francavilla si difende e porta a casa un prezioso pareggio nell’ottica della corsa per evitare il playout. Mercoledì prossimo, intanto, per il Sorrento appuntamento infrasettimanale, con la trasferta a Bitonto. Domenica prossima si torna al campo Italia per ospitare il Cerignola.