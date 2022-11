Sorrento, Alfonso Gargiulo recrimina per la rete annullata a Pagani

Alfonso Gargiulo commenta il pareggio di Pagani con un sorriso nello stesso tempo dolce e amaro perché il Sorrento si è confermato capolista, ha guadagnato un punto sulla Palmese seconda ma si è visto anche annullare un gol e negare un rigore con decisioni apparse quantomeno dubbie.

Sono molto contento della prestazione della squadra - dice - abbiamo fatto tutto quello che avevamo provato in settimana seppur contro una avversaria difficile. Del resto, cerchiamo sempre di mettere in pratica i dettami del mister. La rete subita nel finale di primo tempo avrebbe potuto ammazzare qualsiasi squadra ed invece noi abbiamo reagito bene mostrando la forza del gruppo. Abbiamo la giusta mentalità per proseguire in questo cammino, ma l'obiettivo è semplicemente quello di cercare di vincere quante più partite è possibile. C'è un grande entusiasmo intorno alla squadra».

Sul gol annullato, Gargiulo ha la sua versione: «Ci sono rimasto male, arrivavo da dietro in corsa ed il pallone che ho ricevuto era lento e "sporco", aspetto di rivedere le immagini. Invece, non riesco davvero a capire come l'arbitro non abbia fischiato quel rigore su Cuccurullo che non aveva alcun interesse a simulare».