SORRENTO – Il Sorrento pareggia (2-2) nel recupero casalingo con il Brindisi e conquista la salvezza matematica a tre giornate dalla fine. Un risultato che lascia l’amaro in bocca alla formazione rossonera che ha conquistato il doppio vantaggio con una rete per tempo, ma si è fatta raggiungere dalla formazione pugliese nell’ultimo quarto d’ora. Rossoneri in vantaggio con Mezavilla al 14’. L’esperto centrocampista brasiliano raccoglie, poco fuori area, raccoglie un assist di Liccardi e indovina lo spiraglio giusto del suo sinistro da fuori area per battere il portiere ospite Lacirignola. La reazione del Brindisi si concentra in un calcio di punizione di Calemme da venticinque metri: la palla sorvola la barriera, ma Scarano devia la palla in calcio d’angolo. Il Sorrento appare deciso e determinato nel mantenere il controllo della gara e sfiora il raddoppio al 32' con Liccardi; l’attaccante rossonero scorge il portiere fuori dai pali, ma la sua conclusione dalla distanza termina sul fondo. Liccardi, peraltro, viene segnalato in fuorigioco dall’assistente. Al 39', quindi, Alfonso Gargiulo crossa al centro dalla destra, il capitano del Brindisi Sicignano devia di testa e per poco non sorprende il suo portiere, colpendo il palo. Nella ripresa il Brindisi appare più determinato nel puntare ad un risultato positivo per accumulare punti preziosi nella lotta per non retrocedere. Il Sorrento lascia smaltire la grinta della formazione ospite, pur con qualche difficoltà e al 13’ raddoppia con un veloce contropiede orchestrato da Liccardi, che libera Sandomenico davanti al portiere ospite. La conclusione dell’ex nocerino non lascia scampo a Lacirignola. La reazione degli ospiti si concretizza al 32’ con Evacuo che prova a riaprire il risultato per alimentare le ambizioni del Brindisi, bissata dal pareggio di Faccini al 39’ che gela il Sorrento.