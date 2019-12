SORRENTO - Tutto in tre minuti, con due rigori a favore del Sorrento, con il Gelbison in inferiorità numerica dal 33' per l’espulsione del capitano Mautone per doppia ammonizione. Il primo rigore al 40' per fallo di Giordano su Costantino, trasformato da Herrera; il secondo per atterramento in area di Cassaro su Lamonica, affidato a Figliolia: il portiere ospite D'Agostino (sostituito all'inizio della ripresa da Cefariello) respinge il pallone, ma lo stesso Figliolia raccoglie e raddoppia. Nella ripresa girandola di sostituzioni. Sorrento lezioso e impreciso nelle conclusioni, Gelbison che limita i danni. Per i rossoneri quattordicesimo risultato utile consecutivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA