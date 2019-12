SORRENTO - Vittoria (2-0) sul Team Altamura. Un rigore di Herrera al secondo minuto della ripresa spiana la strada ai rossoneri per allungare la serie positiva con 12 risultati utili consecitivi. Il raddoppio di Figliola al 36' consolida il successo raccogliendo un assist di Masullo. Dopo un primo tempo povero di emozioni, con il Sorrento che risente l'assenza del regista De Rosa, squalificato come il capitano Gargiulo, nella ripresa i rossoneri ritrovano geometrie e interscambi per superare la difesa del Team Altamura. Vittoria metitata, quindi, in attesa del derby esterno con il Gladiator. © RIPRODUZIONE RISERVATA