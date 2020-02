SORRENTO - Vince il Taranto nel confronto tra gli ex in panchina (2-0). Dopo un primo tempo, tutto sommato equilibrato, ravvivato solo dalla rete annullata a Genghi al 7' e dal palo di Bonanno al 36', la svolta nella ripresa. Il Taranto è più determinato e al 12' passa in vantaggio con un diagonale di Marino dalla sinistra. Il Sorrento non trova le geometrie solite a centrocampo e subisce il raddoppio degli ospiti al 25' con una conclusione del nuovo entrato Matute da fuori area. Girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra, ma il Taranto è particolarmente determinato a portare a casa la vittoria. Per il Sorrento una amara sconfitta che interrompe la serie positiva di diciotto risultati utili consecitivi. Per Panarelli ex calciatore rossonero un prezioso successo sull'ex rossoblu Maiuri. Alla fine applausi per tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA