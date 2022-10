SORRENTO - Con una rete del capitano Davide Cacace, realizata di testa al 7' della ripresa, sugli sviluppi di una unizione di Herrera, il Sorrento batte l'Ilva La Maddalena e conquista io vertice solitario della classifica con 13 punti e precede Pomezia e Casertana a 11. Una vittoria meritata per la squadra rossonera, in evidenza già nella prima frazione di gioco. Al 24' Carotenuto con un intervento in scivolata su un cross dalla destra colpisce in pieno la traversa dall'interno dell'area piccola. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, svetta Cacace di testa ma la sfera colpisce il palo. Sulla ribattuta, La Monica non riesce a coordinarsi e manda fuori da pochi metri. Al 33' l'Ilva reagisce con Cacheiro che libera il destro dal limite, conclusione violenta che termina la sua corsa sulla parte superiore della traversa.