Tris Savoia a Muravera: «Grande prova, blindiamo i playoff»

Secondo successo consecutivo per il Savoia, che sbanca Muravera e consolida il proprio piazzamento playoff, agganciando la Nocerina a quota 41.

Sei minuti e Caso Naturale (foto Asd Muravera) indirizza il match siglando il vantaggio su sponda – di tacco – di De Rosa: chirurgico il suo sinistro, su cui nulla può Vandelli. Bianchi vicini al raddoppio cinque minuti più tardi: pregevole l’assolo di Correnti che innesca Kyeremateng, la cui conclusione – deviata da un difensore – si spegne di un nulla sulla traversa. L’appuntamento col gol è solo rinviato, perché proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, De Rosa – di testa – fa 2-0. Il Muravera tenta la reazione con Masia, che prima trova la decisiva deviazione di Cipolletta, poi quella di Esposito. Padroni di casa ancora pericolosi allo scadere con Nurchi, che manca lo specchio per una manciata di centimetri.

Nella ripresa, due minuti e il Savoia la chiude. Ci pensa De Rosa, che firma il tris con un’altra inzuccata – stavolta – sugli sviluppi di una punizione di Liccardo. Al quarto d’ora il penalty rimediato e realizzato da Demartis (messo giù in area da Cipolletta) per il definitivo 1-3.

Al termine del match, un soddisfatto mister Ferraro esalta l’impresa dei suoi. «Era sicuramente una partita molto complicata, un banco di prova importante per noi. Siamo felici di aver dato continuità alla vittoria contro il Latina, ma – lo sottolineo – ancora non abbiamo fatto niente. Sono contento perché ho visto da parte dei ragazzi grande impegno e grande voglia; diciamo che stiamo raccogliendo i frutti dell’intenso lavoro svolto in settimana. Il primo obiettivo è quello di centrare i playoff, il futuro è nelle nostre mani».

Quindi il diggì Giovanni Rais. «Grande prova oggi da parte nostra. Non dobbiamo esaltarci, sappiamo che mercoledì ci aspetta un’altra battaglia, però siamo contenti sia per il morale dei ragazzi che per il gioco espresso. Venire su questo campo ed esprimersi in questo modo non è facile per nessuno. Il nostro obiettivo è quello di chiudere la stagione nel miglior modo possibile, cercando di inanellare risultati utili consecutivi e provando a scalare la classifica. Le somme le tireremo solo alla fine».