Via libera al ritorno dei tifosi allo stadio: le prescrizioni per Serie D ed Eccellenza

Da oggi, 1° giugno 2021, nei comuni che rientrano in zona gialla, si riaprono le porte degli stadi per i tifosi. Anche in Serie D e in Eccellenza. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le prescrizioni per il ritorno dei supporters, sottolineando in primis che l'autorizzazione sarà concessa per una capienza non superiore al 25% di quella massima autorizzata per singolo impianto.

Qualunque sia la dimensione dello stadio, sarà consentito accesso a un massimo di 1000 spettatori (500 in caso di campionati indoor come il calcio a 5). Restano in vigore le linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, su input della Federazione Medico Sportiva italiana e del Comitato Tecnico Ccientifico.

Distanziamento e utilizzo della mascherina durante tutto il tempo di permanenza nell'impianto sportivo, oltre alla misurazione della temperatura all'ingresso e la registrazione dei presenti con annessa autocertificazione. Negli impianti in cui non sarà possibile rispettare i parametri previsti, gli eventi continueranno a svolgersi a porte chiuse.