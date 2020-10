SORRENTO - Successo sofferto, ma meritato. Il Sorrento si conferma squadra volitiva e generosa. Superata la Fidelis Andria, allenata dall'ex calciatore rossonero Luigi Panarelli. I rossoneri sono passati in vantaggio al 25' del primo tempo con Camara. Il pareggio ospite nella ripresa, al 26' con Prinari. La rete decisiva al 33' con Cunzi, lesto ad incunearsi nella difesa ospite e riportare in vantaggio i rossoneri, in inferiorità numerica dal 42' per l'espulsione di Maranzino, subentrato a Mancino al 28'. Nei 6 minuti di recupero, espulso anche Fontana della Fidelis Andria (51').

Ultimo aggiornamento: 17:58

