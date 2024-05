Vallo della Lucania, iniziato il restyling dello stadio: lavori da chiudere entro l'autunno

L'atteso giorno per l'inizio dei lavori di restayling dello stadio Morra di Vallo della Lucania, è arrivato. Stamani l'impresa Schiavo, che si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori ha dato inizio alla ristrutturazione dell'impianto cittadino che la squadra cilentana nelle ultime due stagioni non ha potuto utilizzare in quanto non adeguato dapprima alle norme della serie C e nello scorso torneo in D per la mancata omologazione del terreno di gioco.

Situazione che ha costretto il team caro al presidente Maurizio Puglisi, a girovagare per i campi della provincia. Nel giorno dell'inizio dei lavori volti soddisfatti non solo in casa Gelbison con il patron Puglisi a seguire da vicino questo momento tanto a lungo agognato.

Contenti anche gli amministratori con il sindaco Antonio Sansone e il consigliere delegato Antonio Bruno: «Iniziati i lavori, impegno mantenuto serietà amministrativa». Al taglio del nastro per la rimozione del terreno sintetico anche alcuni tifosi che sperano di rivedere la Gelbison tornare a giocare nello stadio cittadino in tempi brevi. I lavori dovranno essere consegnati entro 129 giorni per cui la Gelbison dovrebbe tornare a calcare l'erba artificiale entro la prima decade di novembre, ma i responsabili dell'impresa appaiono fiduciosi e contano di anticipare i tempi per consentire alla formazione rossoblù che sarà ancora ai nastri di partenza della serie D di poter anticipare il ritorno a casa e provare la scalata nel mondo del professionismo nell'impianto vallese.