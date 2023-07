Angri, è Liquidato il nuovo allenatore: altri atleti in arrivo dall'Afragolese

Procede a piccoli passi la ricostruzione dell'Angri targato Raffaele Niutta. Il nuovo patron ha definito lo staff tecnico, affidando la panchina all'esperto Stefano Liquidato, reduce dall'esperienza alla guida della Scafatese.

Il nuovo allenatore grigiorosso ha già importanti esperienze in Serie D sulle panchine di Frattese, San Tommaso, Virtus Campania Ponticelli e Fondi. Al suo fianco avrà Nicola Iasio nel ruolo di allenatore in seconda, l'esperto Enzo Barbato come allenatore dei portieri e Luigi Carginale in qualità di preparatore atletico.

Si attendono le prime ufficializzazioni per ciò che concerne la squadra affidata a Liquidato. Certi gli arrivi degli attaccanti Fabio Longo e Marzio Celiento, altri due atleti ex Afragolese dovrebbero indossare la maglia grigiorossa nel prossimo campionato di Serie D.

Si tratta dei difensori Emanuele Allegra e Marco Picascia, entrambi classe 1994.

Il primo è un centrale cresciuto nella Primavera del Napoli che vanta circa 150 presenze in Serie D oltre a una trentina di apparizioni in Lega Pro. Nella prima parte dello scorso campionato ha giocato tra le file della Palmese.

Picascia è un terzino che può agire anche da esterno di centrocampo che conta 65 gare in Lega Pro e circa 180 in Serie D. In categoria, oltre alla maglia dell'Afragolese ha indossato anche quelle di Cassino, Pomigliano, San Donato Tavarnelle, Cavese, Taranto, Foggia e Ischia.