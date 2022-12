L'Angri prende il centravanti Acosta: anticipato il derby con il Portici

Un nuovo centravanti per l'Angri. La dirigenza grigiorossa ha formalizzato il tesseramento di Pablo Andres Acosta, ariete argentino classe 1990 proveniente dal Fasano nel girone H. Oltre 100 le presenze in Serie D per il nuovo attaccante dei doriani, che nella parte italiana della sua carriera ha praticamente sempre giocato nei gironi meridionali, eccezion fatta per una parentesi nell'Atletico Terme Fiuggi (Roma City).

In categoria, dopo le esperienze nelle categorie giovanili in patria, Acosta ha indossato in Italia anche le casacche di Francavilla, Brindisi, Olympia Agnonese, Molfetta, Fidelis Andria, L'Aquila e Bisceglie. Nella prima parte di questa annata con il Fasano ha collezionato 16 presenze e 1 gol tra campionato di Serie D e Coppa Italia di categoria.

Intanto il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica all'attaccante esterno Alfredo Varsi. Già diffidato, è stato ammonito nel corso della gara casalinga con la Casertana e salterà dunque la partita con il Portici. Il derby coi vesuviani è stato anticipato e si giocherà sabato alle 14.30.