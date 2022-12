Nessuna novità sul fronte mercato. Stanno richiedendo più tempo del previsto le ultime operazioni della Casertana. Dopo gli arrivi di Soprano (difensore centrale) Manzo ed Atteo (centrocampisti) il club è attivo alla ricerca di un mediano e di un attaccante esterno. L'idea era di concludere le trattative già qualche giorno fa ma le ufficialità tardano ad arrivare. Per il centrocampo l'obiettivo è Alessio Esposito, 28enne in uscita dall'Afragolese: un altro calciatore esperto della categoria che coniuga qualità e quantità. Per l'attacco, invece, è stata accantonata l'idea di dotare la rosa di una nuova punta centrale, per virare invece, su un esterno. Fiducia dunque a Favetta e Ferrari (quest'ultimo a segno nelle ultime quattro partite consecutive) ma resta fermo l'obiettivo di alzare l'asticella in termini di concretezza sotto porta. La mole di gioco e di azioni da rete costruite dalla Casertana in ogni partita è ampiamente soddisfacente: non il numero dei gol. Soprattutto se si torna con la mente ai tre pareggi consecutivi con Tivoli, Artena ed Arzachena. Una decina di nitide occasioni da rete fallite (tra cui un rigore) e tre legni hanno privato i falchetti di sei meritati punti in classifica. Due in meno di quelli che separano la Casertana dalla vetta. Ed anche ad Angri, Ferarri (prima di segnare al 96') e Guida hanno fallito gol clamorosi. Mancano soprattutto le reti di Turchetta e Bollino (che l'anno scorso in D è andato a segno tredici volte) visto che Favetta, nonostante le tante occasioni fallite, ha comunque 5 gol all'attivo. Dai loro piedi ci si aspettava un contributo molto più importante all'attacco casertano. Due nuovi acquisti arriveranno, in ogni caso, forse anche tre perché bisogna sostituire Darini in difesa. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più.

APPROFONDIMENTI Lupa Frascati-Sorrento, sabato con il kit Xmas Edition per beneficenza Cavese, per la difesa arriva Magri:

rinviata la partita di beneficenza Nocerina, con il Bitonto in anticipo:

ufficializzate le prime due cessioni

Ad oggi, giovedì, la rosa è quella della settimana scorsa e quindi Panarelli con i calciatori che ha a disposizione affronterà la prossima partita di domenica contro l'Aprilia. Nessuna emergenza, ovviamente, perché la squadra è ampiamente in grado di portare a casa l'intera posta in palio così com'è. Ieri doppia seduta di lavoro nonostante la pioggia che per lungo tempo si è abbattuta su Caserta. Stamattina presto, la squadra partirà per la capitale dove al Tre Fontane, alle 14.30, affronterà la Roma Primavera allenata dall'ex Guidi. Panarelli potrà provare schemi, moduli ed interpreti contro avversari di ottimo valore e, soprattutto, più che nella consueta partitella in famiglia che la squadra suole disputare il giovedì, vedrà i suoi calciatori sottoposti a maggiori sollecitazioni. Un utile test in vista della gara di domenica, ultima casalinga dell'anno, che precede la trasferta nel turno infrasettimanale del 21 dicembre sul campo della Palmese.

Due partite per chiudere bene l'anno solare e guardare con maggior fiducia all'anno venturo e alle ambizioni di primato. È chiaro che i falchetti non possono permettersi ulteriori passi falsi. Anche perché, oltre al Sorrento che scappa a più otto, ha risalito la classifica anche la ben più pericolosa Paganese. Con una lunga striscia di risultati utili consecutivi, gli azzurrostellati hanno scavalcato la Casertana e sono secondi in graduatoria con quattro punti in più sui falchetti e quattro in meno dalla capolista. Maggio, prelevato sul mercato dal Nola, ha già timbrato il cartellino del gol e sembra più del ceduto Pozzebon in grado di guidare l'attacco di mister Giampà. Agli uomini di Panarelli non resta che dare il massimo nelle prossime due gare per lasciare almeno invariate le distanze in classifica. Poi, con i nuovi innesti e il lavoro della sosta invernale, a gennaio bisognerà voltare decisamente pagina.