Nuovo portiere per la Cavese: dal Barletta arriva Provitolo

La Cavese ha perfezionato il tesseramento di un nuovo portiere under. Dal Barletta arriva infatti Vincenzo Provitolo, classe 2004, che in questa stagione aveva disputato anche due gare con la maglia del Nardò.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, dopo una breve parentesi nella formazione Under 19 del Foggia l'estremo difensore è passato all'Afragolese. Con i rossoblu ha disputato 34 partite tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Provitolo rimpingua dunque la pattuglia di portieri a disposizione del tecnico Daniele Cinelli, che può contare sul titolarissimo Boffelli e di Ascioti come under, oltre che del più esperto Simone Barone.

Ieri intanto è partita la prevendita per la gara casalinga contro il Cassino.

Gli aquilotti avranno di fronte una delle migliori difese dell'intera Serie D. La formazione di Imperio Carcione - ex centrocampista con un passato alla Salernitana e alla Paganese - ha subito 9 reti in 18 partite. Con lo stesso numero di gare giocate, hanno fatto meglio solo Trapani (5) e Ravenna (6), prime della classe rispettivamente nei gironi I e D. Dunque, numeri da tenere in considerazione per una Cavese che ha finora evidenziato una buona dose di cinismo e concretezza, fondamentali nell'eccezionale ruolino di marcia finora tenuto in campionato.