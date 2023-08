Calciomercato. Gelbison colpo in difesa arriva Camilleri, ha giocato in A

La Gelbison piazza un altro importante colpo di mercato e si assicura le prestazioni dell'esperto difensore siciliano Vincenzo Camilleri 31 anni. Il difensore che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Imolese in serei C, vanta anche esperienze con le maglie di Chelsea e Juventus. Camilleri, ha giocato in serie A, in Europa League e nelle nazionali giovanili. Da oggi ė un nuovo giocatore della Gelbison. Per il club cilentano si tratta di un gran colpo di mercato messo a segno dal ds Nicolò Pascuccio e dal presidente Maurizio Puglisi. Camilleri, ha firmato per una stagione. Per il calciatore siciliano un lunga ed importante esperienza: cresciuto nelle giovanili della Reggina, ha conosciuto la prima squadra debuttando contro l’Inter.

Poi anche nelle fila della Juventus, con cui ha collezionato due gettoni in Europa League contro il Lech Poznan e il Manchester City, per poi proseguire in serie B e C, con le maglie di Feralpisalò, Barletta, Reggina, Brescia, Sicula Leonzio, Vibonese, Pistoiese e Viterbese e in serie D al Lamezia Terme e Messina per arrivare nell’ultima stagione all’Imolese. Le sue prime dichiarazioni ai canali social del club: “Dal primo contatto che ho avuto con Pascuccio e Puglisi, la Gelbison mi è sembrata una società molto seria. È una piazza che ha una storia calcistica e tanta ambizione.

Non è stato difficile accettare con un progetto così”. Intanto il ds Pascuccio ha detto: " Squadra completata al 90% stiamo lavorando bene la parola passa al campo".