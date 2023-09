Gelbison, preso il difensore Sall ex Angri

La Gelbison alla vigilia del debutto in campionato si assicura le prestazioni di Dembel Sall. La società cilentana ha chiuso l’accordo con il 29enne difensore senegalese.

Si tratta un innesto di spessore per la rosa rossoblù quando sta per partire la nuova stagione di serie D. Dembel Sall, cresce nelle giovanili del Parma. Con i ducali vanta anche alcune presenze in Coppa Italia. Dopo alcune stagioni con gli emiliani, passa al Bari. Nel 2015 il senegalese va in prestito alla Pro Piacenza, compagine che lo fa esordire in serie C. Con gli emiliani mette insieme oltre 50 presenze.

Poi una lunga trafila in serie D dove veste le maglie di Turris, Lentigione, Portici, Gladiator, Team Altamura e Angri. Sono oltre 140 le gare di quarta serie disputate da Dembel Sall. Il difensore da domani sarà a disposizione del tecnico Monticciolo, ed è probabile che venga inserito tra i convocati per la sfida con il Team Altamura, per cui si allunga l'elenco degli ex di questa gara inaugurale.

Dopo la foto di rito nella sede del club queste sono le prime dichiarazioni di Sall rilasciate al sito ufficiale della Gelbison: «Arrivo in una piazza importante, ringrazio il presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio per la fiducia nei miei confronti.

Sono pronto a lavorare e dare il mio contributo».