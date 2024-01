Calciomercato Gelbison: preso il difensore De Pace dal Prato

Dopo le partenze di Mettivier e di Coppola, la Gelbison mette a segno un colpo in entrata e ingaggia il difensore Bruno De Pace.

Il nuovo anno si apre con una importante novità per la rosa del tecnico Alessandro Erra. Per il prosieguo della stagione la società rossoblù si è aggiudicata le prestazioni del difensore classe 2000. De Pace, ex Prato, con cui ha iniziato la stagione giocando 11 partite, è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, poi il difensore ha vestito le maglie di Castrovillari e Gozzano totalizzando oltre 80 presenze in categoria. Con l’Acireale e il Trapani ha raggiunto i playoff per tre volte di seguito.

Dopo la firma si è messo a disposizione della squadra e ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del club cilentano attraverso la pagina social rossoblu: «Sarà un onore per me indossare la maglia della Gelbison, conosco la serietà della società e la valenza del progetto. Sono pronto a scendere in campo per dare il mio contributo».