Nocerina, primo bilancio di Esposito: si tratta uno specialista in promozioni

«Il mio bilancio per questi primi giorni di lavoro è senza dubbio positivo». Così l'allenatore Gianluca Esposito ha valutato la prima parte del precampionato della sua Nocerina. Il tecnico di Nola s'è contento «dell’organizzazione e della squadra, anche per l’atteggiamento dei ragazzi. Abbiamo finora lavorato molto sull’aspetto atletico, oltre a dare i primi spunti sulla nostra idea di gioco. In campo ci sarà una Nocerina propositiva sempre, sia in casa che fuori, pur sapendo che andremo ad affrontare squadre motivate e organizzate».

Nei prossimi giorni il tecnico scioglierà le riserve sui tanti atleti classe 2005 attualmente in fase di valutazione.

Ce ne sono diversi a lavoro col gruppo tra calciatori in prova e altri che hanno militato nella Juniores della Nocerina nella passata stagione.

Poi un passaggio sull'entusiasmo della piazza: «Erano vent’anni che in queste categorie non vedevo tifosi fermarti all’uscita dello spogliatoio per gli autografi su maglie e bandiere. Un aspetto che conferma ulteriormente la voglia della tifoseria di voler recitare un ruolo importante in campionato».

Intanto, in chiave mercato la società sembra molto vicina a chiudere per il tesseramento di Alessio Petti, difensore classe 1991 col quale c'è un discorso aperto già da diversi giorni. L'esperto centrale ha esordito in Serie B con il Cesena nel 2009-10 e tra i professionisti ha anche indossato le maglie di Bellaria, Foligno, Fano, Gubbio e Rimini.

Poi tanta Serie D tra le file di Torrecuso, Maceratese, Gubbio, Rimini, Monterosi, Imperia e Cynthialbalonga, formazione in cui è stato compagno di reparto di Francesco Fontana, altro centrale approdato alla Nocerina. Petti è un vero e proprio specialista in promozioni, avendo vinto il campionato di Serie D con le maglie di Maceratese, Gubbio, Rimini e Monterosi.