Calciomercato Nocerina, arriva Davide Mansi: tre squalifiche e multa per il club

Davide Mansi è ufficialmente un nuovo calciatore della Nocerina. Centrale difensivo classe 1996, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Costa d'Amalfi, prima di spiccare il volo verso i vivai del Novara e del Chievo Verona. Nella stagione 2015-16 l'esordio in Serie D con la maglia della Cavese, poi altre esperienze in categoria tra le fila di Polisportiva Santa Maria, Sorrento e Afragolese per un totale di 66 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Tra i professionisti ha giocato con la Paganese in Serie C con 6 presenze complessive, poi un'importante esperienza nella Premier League di Malta con le casacche di Mosta e Qormi con 45 gare giocate tra campionato e Fa Trophy.

L'arrivo di Mansi compenserà le due assenze in retroguardia per la prima gara di gennaio della Nocerina. Il giudice sportivo ha infatti comminato tre turni di squalifica a Menichino (espulso dalla panchina) e a Romeo (quinta ammonizione) dopo il derby casalingo con la Cavese. Stop di un turno anche per l'attaccante Talamo (espulso per doppia ammonizione), ma soprattutto ammenda di 2.000 euro e diffida del campo di gioco per il club rossonero.

A motivare la sanzione è stata la condotta dei tifosi della Nocerina, accusati di aver «rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore avversario per l'intera durata del primo tempo, di aver lanciato bottigliette nel rettangolo di gioco nonché, al termine della gara, di aver lanciato una bottiglietta di caffè vuota che colpiva un calciatore avversario che faceva rientro negli spogliatoi».