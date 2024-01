Calciomercato Paganese: arriva Carlo Petrosino dal Sassuolo

La Paganese ha reso noto l'arrivo in prestito di Carlo Petrosino, centrocampista centrale classe 2005, proveniente dal Sassuolo. Il giovane calciatore, originario proprio di Pagani, ha giocato 50 partite ufficiali con i baby neroverdi, dall'Under17 fino alla formazione Primavera1. Nella scorsa stagione ha anche partecipato alla Viareggio Cup.

Intanto il Tribunale Federale Nazionale ha disposto un nuovo rinvio, stavolta al 22 febbraio prossimo, per l'udienza relativa al deferimento della Paganese e di alcuni ex tesserati per una presunta combine inerente alla stagione 2015-16.

L'indagine sportiva trae origine dalle risultanze di un'inchiesta penale della Procura della Repubblica di Messina, relativa a flussi anomali di scommesse su alcune partite della vecchia ACR Messina, dunque non l'attuale società iscritta in Lega Pro girone C.

La giustizia ordinaria è già arrivata a sentenza con l'assoluzione di tutti i vari indagati. Quella sportiva, che viaggia su altri binari, non ha ancora discusso nel merito di quanto emerso relativamente alla gara Messina-Paganese del 14 febbraio 2016. Tra le persone coinvolte ci sono Cosimo D'Eboli, Gianluca Grassadonia e Piersilvio Acampora, all'epoca rispettivamente direttore sportivo, allenatore e calciatore della Paganese. La Procura Federale ha deferito, tra gli altri, anche Arturo Di Napoli, ex calciatore della Salernitana all'epoca allenatore della formazione peloritana.